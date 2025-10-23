モデルで女優の河北麻友子（33）が23日、インスタグラムを更新。第2子の出産を発表した。

河北は赤ちゃんを抱っこした写真とともに「Welcome to the world, my heart」と書き込み、複数の写真の中に、直筆署名入りの書面も掲載。

「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と報告した。

そして「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら幸いとなります」との思いも吐露。

「いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの時間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします」と書き込み、締めた。

河北は21年1月に一般男性と結婚し、23年4月に第1子を出産。今年5月に第2子妊娠を発表していた。