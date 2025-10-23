【PEANUTSコミック誕生75周年】限定のメモリアルなアイテム続々登場！
【画像を見る】身近なところではお醤油のパッケージにも！数量限定ボトルで販売中
PEANUTSコミック誕生75周年を祝して、心くすぐるメモリアルグッズが続々登場！ スヌーピーたちの愛らしさに、思わず手が伸びてしまう…そんな魅力あふれるアイテムをたっぷりご紹介します。
■北斎漫画とコラボしたキュートなグッズも登場！
刺繍キーホルダー
ミニタオル
ガーゼ仕様のミニタオル。シックなグレーに、黄色の縁がアクセント。H25×W25cm。\1,100
コンパクトミラー
持ち運びに便利な薄型で手のひらサイズのミラー。片面は拡大鏡に。直径7.2cm。\1,430
豆皿
シンプルなデザインながら、スヌーピーの豊かな表情に癒されます。直径9cm。全2種 各\1,320
マスキングテープ
日常使いしやすい色合い。デコレーションのアクセントにぴったり。幅1.5cm×長さ7m。全2種 各\605
▼ここで買えるよ！▼
「HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展」
会期：2025年11月30日（日）まで（会期中無休）
※限定グッズは、展覧会の会期中に「CREATIVE MUSEUM TOKYO」のショップのみで販売。
■ヤマサ醤油が数量限定ボトルで販売中！
ヤマサ醤油はPEANUTSとともに、毎日の食事や生活で一人一人が未来につながる行動をしようというプロジェクトを実施中。その一環として、環境配慮型のリサイクルPETを使用したスペシャルパッケージが数量限定でラインナップ！
※なくなりしだい終了。
■谷川俊太郎さんが翻訳した本でPEANUTSの世界を味わおう！
アメリカの新聞で連載された『PEANUTS』。月曜から土曜までの"デイリー版"と、日曜の"サンデー版"のうち、特に人気だった日曜版をオールカラーで復刻！ 最新刊で、ついに全巻が勢ぞろい！
『SNOOPY（10）SUNDAY SPECIAL PEANUTS SERIES いつまでも心をこめて』\1,518
コミックの中でも人気の「ルーシー心の相談室」シリーズが一冊に。自分に自信が持てない、ついクヨクヨ悩んでしまう……。そんな現代の私たちにも共感できる小さな葛藤を、本質を突くルーシーのことばが吹き飛ばしてくれるはず。
SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ 第3弾 \1,540『悩みを消してくれるスヌーピーのことば』
■75のスナップショットが楽しめるビジュアルブック
世界で最も有名なビーグル犬「スヌーピー」が活躍するコミック『PEANUTS』の新聞連載は50年続き、今もなお、国も世代も超えて愛され続けている。人ではなく、でも人になりたくて、人よりも感情豊かなスヌーピーの新しい一面を知ることができる一冊。
「LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY」\2,200
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
＊ ＊ ＊
「HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展」では、今回ご紹介した以外にも、魅力的な限定グッズがたくさん並んでいます。子どもも大人も、思わず笑顔になるような、癒しのキャラクターたち！この機会に足を運んでみませんか？
文＝徳永陽子