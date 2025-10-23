レアルとバイエルンが開幕3連勝! リバプールは堂安スタメンのフランクフルトに大勝:CL第3節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節2日目が22日に各地で行われた。
上位陣では、バイエルンがクラブ・ブルージュに4-0で快勝し、開幕3連勝を達成。レアル・マドリーはMFジュード・ベリンガムの決勝弾でユベントスを1-0で下し、同じく3連勝を飾った。
チェルシーは、DF板倉滉がフル出場したアヤックスを5-1で撃破。リバプールはフランクフルトに5-1で大勝した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン起用され、後半20分に交代。一方、リバプールのMF遠藤航はベンチスタートで出番なしとなった。
また、MF南野拓実が後半25分に途中出場したモナコはトッテナムとスコアレスドロー。アタランタと0-0で引き分けたスラビア・プラハのDF橋岡大樹、マルセイユに2-1で勝ったスポルティングのMF守田英正は、いずれもベンチ入りしながら出場はなかった。
以下、試合結果&順位表
第3節
10月22日(水)
ビルバオ 3-1 カラバフ
ガラタサライ 3-1 ボデ・グリムト
モナコ 0-0 トッテナム
アタランタ 0-0 スラビア・プラハ
チェルシー 5-1 アヤックス
フランクフルト 1-5 リバプール
バイエルン 4-0 クラブ・ブルージュ
R・マドリー 1-0 ユベントス
スポルティング 2-1 マルセイユ
【順位表】
1.パリSG(9)+10
2.バイエルン(9)+10
3.インテル(9)+9
4.アーセナル(9)+8
5.R・マドリー(9)+7
6.ドルトムント(7)+5
7.マンチェスター・C(7)+4
8.ニューカッスル(6)+6
-------------------------------------------
9.バルセロナ(6)+5
10.リバプール(6)+4
11.チェルシー(6)+3
11.スポルティング(6)+3
13.カラバフ(6)+1
14.ガラタサライ(6)-1
15.トッテナム(5)+1
16.PSV(4)+2
17.アタランタ(4)-3
18.マルセイユ(3)+2
19.A・マドリー(3)-1
20.クラブ・ブルージュ(3)-2
21.ビルバオ(3)-3
22.フランクフルト(3)-4
23.ナポリ(3)-5
24.サンジロワーズ(3)-6
-------------------------------------------
25.ユベントス(2)-1
26.ボデ・グリムト(2)-2
27.モナコ(2)-3
28.スラビア・プラハ(2)-3
29.パフォス(2)-4
30.レバークーゼン(2)-5
31.ビジャレアル(1)-3
32.コペンハーゲン(1)-4
33.オリンピアコス(1)-7
34.カイラト(1)-8
35.ベンフィカ(0)-5
36.アヤックス(0)-10
