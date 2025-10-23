　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節2日目が22日に各地で行われた。

　上位陣では、バイエルンがクラブ・ブルージュに4-0で快勝し、開幕3連勝を達成。レアル・マドリーはMFジュード・ベリンガムの決勝弾でユベントスを1-0で下し、同じく3連勝を飾った。

　チェルシーは、DF板倉滉がフル出場したアヤックスを5-1で撃破。リバプールはフランクフルトに5-1で大勝した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン起用され、後半20分に交代。一方、リバプールのMF遠藤航はベンチスタートで出番なしとなった。

　また、MF南野拓実が後半25分に途中出場したモナコはトッテナムとスコアレスドロー。アタランタと0-0で引き分けたスラビア・プラハのDF橋岡大樹、マルセイユに2-1で勝ったスポルティングのMF守田英正は、いずれもベンチ入りしながら出場はなかった。

以下、試合結果&順位表

第3節

10月22日(水)

ビルバオ 3-1 カラバフ

ガラタサライ 3-1 ボデ・グリムト

モナコ 0-0 トッテナム

アタランタ 0-0 スラビア・プラハ

チェルシー 5-1 アヤックス

フランクフルト 1-5 リバプール

バイエルン 4-0 クラブ・ブルージュ

R・マドリー 1-0 ユベントス

スポルティング 2-1 マルセイユ

【順位表】

1.パリSG(9)+10

2.バイエルン(9)+10

3.インテル(9)+9

4.アーセナル(9)+8

5.R・マドリー(9)+7

6.ドルトムント(7)+5

7.マンチェスター・C(7)+4

8.ニューカッスル(6)+6

-------------------------------------------

9.バルセロナ(6)+5

10.リバプール(6)+4

11.チェルシー(6)+3

11.スポルティング(6)+3

13.カラバフ(6)+1

14.ガラタサライ(6)-1

15.トッテナム(5)+1

16.PSV(4)+2

17.アタランタ(4)-3

18.マルセイユ(3)+2

19.A・マドリー(3)-1

20.クラブ・ブルージュ(3)-2

21.ビルバオ(3)-3

22.フランクフルト(3)-4

23.ナポリ(3)-5

24.サンジロワーズ(3)-6

-------------------------------------------

25.ユベントス(2)-1

26.ボデ・グリムト(2)-2

27.モナコ(2)-3

28.スラビア・プラハ(2)-3

29.パフォス(2)-4

30.レバークーゼン(2)-5

31.ビジャレアル(1)-3

32.コペンハーゲン(1)-4

33.オリンピアコス(1)-7

34.カイラト(1)-8

35.ベンフィカ(0)-5

36.アヤックス(0)-10