・カラダノートがＳ高、中期計画発表し２８年７月期営業利益１５億円以上の目標掲げる

・Ａｒｅｎｔが上値指向鮮明、建築関連の大型案件受注で今・来期売上高押し上げへ

・エブレン急騰、コンピューティング分野の高技術力が防衛関連分野で開花へ

・アドソル日進が続騰し４年８か月ぶり高値圏、２６年３月期業績予想を上方修正

・フロンテオは４日続伸、Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマとのプロジェクトを開始

・塩水糖は大幅続伸し２０年ぶり高値、２６年３月期最終利益は一転過去最高の見通し

・ＳＰＤＲなど金ＥＴＦは続落、利益確定売り続き金価格下落

・理経が地合い悪に逆行しマド開け急騰、防衛関連の一角で物色人気加速へ

・名村造が一時Ｓ高、業界団体が能力倍増へ３５００億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入

・エフアンドエムが切り返し急、アクティビストの大株主浮上で株高思惑が高まる



