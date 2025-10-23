＜動意株・２３日＞（前引け）＝エブレン、理経、Ｆ＆Ｍ ＜動意株・２３日＞（前引け）＝エブレン、理経、Ｆ＆Ｍ

エブレン<6599.T>＝急速人気でストップ高。産業用コンピューターの拡張やハイスペック化に使われるバックプレーンの受託生産を行う独立系メーカーで、半導体製造装置用で高水準のニーズを獲得しているほか、ハイパーコンピューティングやエッジコンピューティング分野の開発案件でも実力を発揮している。防衛関連分野も新規案件の獲得など受注増勢にあり、防衛関連株の一角としてもにわかに頭角を現している。高い技術力を背景とした将来的な成長力にスポットがあたるなか、ＰＢＲ０．８倍台とバリュー株としてのポジションに放置されていることから見直しムードが高まった格好だ。



理経<8226.T>＝急動意。トランプ米大統領と高市早苗首相の日米首脳会談を来週に控え、東京市場では防衛関連にテーマ買いの動きが顕著となっている。ＩＴ機器などの輸入販売商社である同社は国内外の最先端技術を活用したソリューションの提案で優位性を発揮、官公庁向けで強みを持ち、防衛省にも納入実績が豊富だ。防衛機器向けマイクロ波発生装置を手掛け、対ドローン対策関連としての位置付けでも存在感を高めている。株価は４月７日の年初来安値２６７円から既に２倍以上となっているが、２０００年以来約２５年ぶりの高値圏にあり、実質的な青空圏で戻り売り圧力に乏しい点も強みとなっている。



エフアンドエム<4771.T>＝切り返し急。記帳代行事業や中小企業向け会計及び管理部門支援サービスなどを展開するが、業績は好調を極めており、２６年３月期営業利益は前期比１５％増の３１億３２００万円と２ケタ成長を継続するとともに過去最高利益を連続で更新する見通しにある。２２日取引終了後、独立系アクティビスト・ファンドで、著名投資家の井村俊哉氏の助言に基づいた株式投資を行う日本株Ｋａｉｈｏｕファンドを運用するｆｕｎｄｎｏｔｅが同社株を５．８％保有していることが判明、これを材料視する買いを呼び込んでいる。保有目的として「スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、ＩＲ・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す。ただし、受益者の利益を保全するために、保有目的を『重要提案行為を行う』に変更する場合がある」としており、これが同社株の先高期待につながっているもようだ。



出所：MINKABU PRESS