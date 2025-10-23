　ジェフユナイテッド千葉は20日、「JUNON(ジュノン) 2025年12月号」に特集記事が掲載されることを発表した。

　クラブ公式サイトによると、MF高橋壱晟、DF久保庭良太、DF鈴木大輔、FW石川大地、DF河野貴志の5選手が「JUNON」編集部によるスタイリングで撮り下ろし撮影に参加。「普段のユニフォーム姿とは少し違う、選手たちの新たな魅力が詰まった一冊となっております」と紹介した。

　発売日は22日。今回の掲載を記念し、「JUNON」本誌未掲載のスペシャルカットを使用したコラボくじの販売も行われる。

　掲載5選手のショットを公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@jef_united)に対し、「すげえ!」「JUNONに掲載されるなんてビックリ」「かっこいい」「イケメンすぎ」「顔面偏差値高い」「みんなかっこいいけど、特に大輔キャプテン似合ってる!」「キャプテンイケオジやな」「サッカークラブからアイドルが誕生」「初めてJUNONを買いました」などの声が寄せられた。