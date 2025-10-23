¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×Âè3ÏÃ¥ì¥Ó¥å¡¼ ¡È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¡É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¤Ê¤¼Èà¤é¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÂè4ÏÃ¤òÊüÁ÷ ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
ºòÆü22Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹¡¦ÂçÀÐÍÇÊ¿»á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤«¡©Âè3ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¡ª¢¨Âè3ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
ËÜºî¤Ï¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í¼Á¤Î·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤Ç¤¢¤ëÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤¬¡¢²¿¸Î¤«2¿Í¤ÇÆ¨Èò¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¾¯Ç¯¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤à»öÂÖ¤ØÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¢£¡Ö°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ì¥ÎÏ
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÃ¯¤«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëºÝ¡¢¤¢¤¨¤Æ°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤Ð¡Ö°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¡£ÈéÆù¤á¤¤¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¡È°Õ³°¤È¡É¤ÎÉôÊ¬¡£º£ºî¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¡¢¤³¤ÎÂè3ÏÃ¤ò¸«½ª¤¨¤ë¤Þ¤Çµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÂÎºÛ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢º£ºî¤ÎÈë¤á¤¿åÌÌ©¤µ¤¬ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ·Ú¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÂè3ÏÃ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ºî¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¡½¡½¤¢¤ÎÂçÃÀ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê±Ñ¸ì¥Æ¥í¥Ã¥×¤ä¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î·àÈ¼¤³¤½¤¬¡¢¡ÈÉ¬Í×¡É¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ïº£²óÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¡È¤Ê¤¼Èà¤é¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ÎÉôÊ¬¤À¡£
GPS¤òÉÕ¤±´Æ»ë¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤Î°¦¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©2¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦°ÕÌ£¤Ï¡©¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤Ï¡©¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯¤Ï¿Æ¤«¤éÎ¥¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿Æ¸µ¤Øµ¢¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ä¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ê¤¼Èà¤é¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤»¤ë¡áÂçÁØ¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤¬¼Â¤Ë¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¤â¤·º£ºî¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ·ù¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÂç¤²¤µ¤Ë¸ì¤é¤»¤ì¤ÐÀâ¶µ¤¯¤µ¤¤¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Êª¸ì¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Ä¤Ä»ä¤¿¤Á¤òÌýÃÇ¤µ¤»¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿¼¤¤¤½¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¾¯Ç¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡©¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Ê¿Á³¤È¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¡È°Õ³°¤È¡É¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Â³¤¯¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÎÉôÊ¬¤À¤¬¡¢º£ºî¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¡£
º£²ó¤ÎÂè3ÏÃ¤Î´Î¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÍ¶²ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À±¡Ê¤Ò¤«¤ë¡§°¤ÉôÍè³ð¡Ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÉÁ¤Êý¼¡Âè¤Ç¡¢º£ºî¤¬¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÉÈÝ¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
À±¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð2¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ë½øÈ×¤«¤é°Õ³°À¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Î¡È¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Í¶²ý¤ÎÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Î©¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼Ù¿ä¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë»Ò¶¡¤òÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÈË¨¤¨¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£ºî¤ÏÀè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¶²ý¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅöÁ³¤ÎÌä¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¸µ¤Øµ¢¤¹¤Ù¤¤«¡©¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©Âè»°¼Ô¤ØÍÂ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤³¤ËÀ±¤Îµß¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤µ¤»¡¢¤Þ¤µ¤«¸«»ö¤Ê·èÃå¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÆ¨¤²Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÈÀ±¤Î¤¿¤á¡É¤Þ¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ç¡È°Õ³°¤È¡É¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼Â¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÏÃúÇ«²á¤®¤ë¤Û¤É¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£ºî¤¬ÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²óÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ææ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤ò¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¤ß¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡É¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ëÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î¾ðÊó¤Þ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥×¥í¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¿ÍÊª¤Ï°ÛÊª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡È»ÖÅÄÌ¤Íè¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß´¶¤À¤±¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÅÐ¾ì¤Î¾ìÌÌ¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Þ¤Ç´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÆâÊñ¤µ¤»¡¢Àª¤¤¤Ç¤±¤à¤Ë´¬¤¯¤è¤¦¤ÊÇËÃ¾¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÇËÂ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤±¤ì¤ÉÀª¤¤¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â»þÀÞÊü¤Ä¡Ä¡£¤Þ¤À½øÈ×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þÊüÁ÷
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¡·ëÌÚÞæÀ±¡¡²ÃÆ£Àé¿Ò¡¡郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¡¿»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿¾¾ÈøÍ¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¡¡¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡Û¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¡Ú²»³Ú¡Û²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¡Ú¼çÂê²Î¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²®ÌîÅ¯¹°
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
¡Ú±é½Ð¡Û¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/escape/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@escape_ntv
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@escape_ntv
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§@escape_ntv
¢£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ô¥¨¥¹¥±¥¤¥×