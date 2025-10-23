¡õTEAM K¤ÎÈþÈ©¶Ë¤Þ¤ë¹õÈ±¡õÇò¥¹ー¥Ä¤Î¥àー¥Óー¤Ë¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤ë～¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡õTEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÎÈþÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦SAM¡ÇU¡Ê¥µ¥ß¥å¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£&TEAM K¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ç½ãÇò°áÁõ¤òÅ»¤¦
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤Ï¡¢SAM¡ÇU¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëK¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢10·î21Æü¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¥¬¥é¥¯¥È¥Ý¥¢¥ªー¥Äー¥È¥Êー¡×¤È¡Ö¥¬¥é¥¯¥È¥Ý¥¢¥»¥é¥à¡×¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£¹õÈ±¤ÎK¤Ï½ãÇò¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½êºî¤äÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÈþÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥àー¥Óー¤Î»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ÎK¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡õTEAM¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤ÎK¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¿Í¤À¡Ä¡×¡ÖK¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤óÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇò¥¹ー¥Ä¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤ë～¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤À¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£