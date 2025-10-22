ザ・ノース・フェイス × セシリー・バンセン　フローラルモチーフのブーツなど展開

「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が、デンマーク・コペンハーゲン発のファッションブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」との2度目のコラボレーションアイテムを10月30日に発売する。ゴールドウイン公式オンラインストア、THE NORTH FACE＋ 札幌ファクトリー、キャナルシティ博多、THE NORTH FACE3（march）、THE NORTH FACE UNLIMITED 心斎橋 PARCO、THE NORTH FACE 丸の内DSMG、伊勢丹新宿店本館 3 階 ザ・ステージ#3、エストネーション 六本木ヒルズ店、大阪店、ユナイテッドアローズ 高輪店、心斎橋店、福岡店で取り扱う。

第2弾では、ザ・ノース・フェイスのアイテムにセシリー バンセンの構築的なシルエットやフローラルモチーフを融合し、テクニカルな素材と精緻なデザインを用いて女性的な力強さや優雅さを表現。ソイルブラウンのヒマラヤンジャケット（20万9000円）やデナリフリースジャケット（8万2500円）、ダウンスカート（12万1000円）、バックパック（6万6000円）、TNFブラックのドットニットトップ（4万1800円）を用意するほか、フローラルモチーフをデザインしたブーツ「Verto SA GORE-TEX Boot」（8万2500円）やミュール「ThermoBall Traction Mule」（4万1250円）といった全7型をラインナップする。Verto SA GORE-TEX Bootはソイルブラウン × TNF ブラックの1色、ThermoBall Traction MuleはTNF ブラック × TNF ブラックの1色で展開する。

