森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）が『Ray』特別版表紙に登場！映画初共演で話題のふたり、秋冬ルックにも注目

森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）が10月23日発売の『Ray』特別版表紙にふたり揃って初登場。

■映画『（LOVE SONG）』で初共演した森崎ウィンと向井康二（Snow Man）の仲良しすぎる”関係性

特別版表紙は、10月31日全国ロードショーの映画『（LOVE SONG）』で初共演した森崎ウィンと向井康二（Snow Man）。交差して座ることでハートマークをつくって見上げるふたりの姿や、ジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックにも注目だ。

カバーボーイ企画は「ふたりのカンケイ」と題して、異なるフィールドで輝く彼らが、初対面から撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲良しすぎる”関係性に迫る。

「話してて雰囲気合うじゃんって思った」（向井）

「それぞれが役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んで行った」（森崎）

親友そして恋人役として向き合ったふたりだからこそ醸し出せるメロい空気感にフォーカスしたエピソードや、映画の見どころについてたっぷりと語っている。さらに、クールな表情も楽しげな表情もぎゅっと詰め込んだスペシャルな両面ピンナップも付属する。

■櫻坂46の四期生メンバー中川智尋が『Ray』に初降臨

櫻坂46の四期生メンバーから、Ray賞を受賞した中川智尋が『Ray』に初降臨。グループ加入から約半年、初ツアーの感想を始めとするグループ活動についてや、ファッション・メイクのこだわりやオフの日の過ごし方など、魅力満載な彼女の素顔に迫る。

なお、通常版表紙は『Ray』世代女子の憧れの的であるなごみがついにカバーガールに初登場する。

■書籍情報

2025.10.23 ON SALE

『Ray 2025年12月号 通常版』

表紙：なごみ

2025.10.23 ON SALE

『Ray 2025年12月号 特別版』

表紙：森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）

