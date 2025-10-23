卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は22日、女子ダブルスの予選ラウンドが行われ、伊藤美誠（スターツ）／早田ひな（日本生命）ペアがカミーユ・ルッツ／オドレイ・ザリーフ（フランス）組と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、本戦出場を決めた。

約3カ月ぶりのダブルス出場となった“みまひな”ペア。1回戦で実現する日本人対決にも注目が集まる。

■中国主要選手が不在の今大会

7月の「USスマッシュ」でベスト8に進出して以来のエントリーとなった伊藤と早田の“みまひな”ペアは、フランスのペアを相手に息の合った連携を披露。第1ゲームでは8連続ポイントで一気に流れを引き寄せると、互いにフォアで積極的に攻める場面もあり、第2ゲーム以降も主導権を握り続けた。11－3、11－5、11－7と3ゲームを連取し、ストレート勝ちで本戦進出を決めた。

WTT公式Xも日本人ペアのプレーに注目。「時にはライバルで、時にはパートナー、しかし、なによりも友達！」とコメントを添えて試合前後の映像を紹介し、仲の良い同級生コンビに熱視線を送った。

この勝利により、伊藤／早田ペアは23日の1回戦で張本美和（木下グループ）／橋本帆乃香（デンソーポラリス）組と対戦することが決定。大会直前に結成された“異色コンビ”との注目の日本人対決が早くも実現する。

なお、今大会には中国の主要選手がエントリーしておらず、トーナメントの行方は混戦模様。この戦いを制したペアが、そのまま優勝戦線に名乗りを上げる可能性は十分にある。果たして、勝負を制するのはどちらか。

