日経平均23日前引け＝続落、643円安の4万8664円 日経平均23日前引け＝続落、643円安の4万8664円

23日前引けの日経平均株価は続落。前日比643.05円（-1.30％）安の4万8664.74円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がりは484、変わらずは75と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は144.45円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が137.38円、東エレク <8035>が121.21円、ファストリ <9983>が38.79円、ＴＤＫ <6762>が34.6円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を7.47円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が6.57円、豊田通商 <8015>が3.23円、三井不 <8801>が2.22円、日東電 <6988>が2.19円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、パルプ・紙、不動産、鉱業が続いた。値下がり上位には電気機器、サービス、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

