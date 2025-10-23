腰痛・むくみ・冷えを改善するなら。１日１セット【股関節を柔らかくする】簡単ポーズ
腰痛やむくみ、冷えなど、なんとなく続く体の不調。実はその原因、股関節の硬さにあるかもしれません。股関節は上半身と下半身をつなぐ“体のハブ”。ここがこわばると、血流や代謝が滞って巡りが悪くなり、全身のだるさや冷えにつながるのです。そんな悩みをやさしく解消するのが、ヨガの簡単ポーズ【トカゲのポーズ（ウッタンプリスターサナ）】。続けるほどに、軽やかで疲れにくい体へ導きます。
トカゲのポーズ（ウッタンプリスターサナ）
（１）四つん這いの姿勢から右脚を大きく前に踏み出し、後ろに残した左脚を伸ばす
（２）右腕を右脚の内側に入れる
（３）両ひじを床に着け、手のひらを下に向けてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲鼠蹊部が十分に伸びていることを感じてください
終わったら脚を変えて反対側も同様に行います。「とにかく全身の伸びを感じること」がポイントのポーズなので、痛みを感じない程度に、股関節、背中、後ろ脚のひざをできるだけ伸ばしていきましょう。なお、途中で背中が曲がって首が落ちてきてしまいがちなので、「背中と首をまっすぐをキープすること」を心がけてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
