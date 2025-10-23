ETF売買動向＝23日前引け、インドブル、ｉＦ高リートが新高値 ETF売買動向＝23日前引け、インドブル、ｉＦ高リートが新高値

23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.2％減の1928億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.8％減の1344億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> 、ＮＥＸＴ インドブル <2046> 、上場ファンドＪリート <1345> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> など31銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.78％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.38％高と大幅な上昇。



一方、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は4.05％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.05％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.77％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.77％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.57％安と大幅に下落した。



日経平均株価が643円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金817億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1158億4900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が141億2900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が99億7400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億7900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が64億5300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億3500万円の売買代金となった。



株探ニュース

