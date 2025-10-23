東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、カラダノートが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、カラダノートが一時S高

23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数196、値下がり銘柄数351と、値下がりが優勢だった。



個別ではカラダノート<4014>が一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、ジェイドグループ<3558>、ＪＤＳＣ<4418>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、Ｓ＆Ｊ<5599>など7銘柄は年初来高値を更新。ＴＨＥＣＯＯ<4255>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>、情報戦略テクノロジー<155A>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、インバウンドテック<7031>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>が年初来安値を更新。イオレ<2334>、フルッタフルッタ<2586>、夢展望<3185>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

