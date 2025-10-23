　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 81731　　 -17.2　　　 40740
２. <1540> 純金信託　　　　 18847　　 -31.4　　　 19435
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 14129　　 -33.7　　　　6411
４. <1321> 野村日経平均　　　9974　　 -19.1　　　 50500
５. <1360> 日経ベア２　　　　7779　　 -30.7　　　 157.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6453　　 -28.1　　　 48290
７. <1579> 日経ブル２　　　　5735　　 -23.7　　　 438.2
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　3558　　 -59.9　　　153800
９. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3066　　 -50.1　　　 57260
10. <314A> ｉＳゴールド　　　2474　　 -59.0　　　 294.9
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2193　　　37.3　　　 653.7
12. <1306> 野村東証指数　　　2172　　 -41.3　　　3409.0
13. <1542> 純銀信託　　　　　2170　　 -39.8　　　 21700
14. <1328> 野村金連動　　　　1975　　 -60.3　　　 14835
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1955　　　23.8　　　 62560
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1758　　 -31.3　　　　2321
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1511　　　 6.1　　　　5062
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1250　　 -45.7　　　　 258
19. <1541> 純プラ信託　　　　1047　　 -30.4　　　　7580
20. <1615> 野村東証銀行　　　 978　　　48.6　　　 454.8
21. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 965　　 543.3　　　 11155
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　 943　　 -14.4　　　 50320
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　 901　　 530.1　　　　1438
24. <1330> 上場日経平均　　　 884　　 -60.1　　　 50570
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 867　　 404.1　　　　2968
26. <200A> 野村日半導　　　　 770　　　83.3　　　　2112
27. <1489> 日経高配５０　　　 707　　　 2.5　　　　2572
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 595　　　 9.0　　　 29450
29. <1580> 日経ベア　　　　　 567　　 196.9　　　1154.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 540　　 -58.8　　　2139.5
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 538　　　17.5　　　 38370
32. <1358> 上場日経２倍　　　 526　　 -43.1　　　 76940
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 513　　　-0.6　　　　2295
34. <1699> 野村原油　　　　　 472　　 310.4　　　 383.4
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 429　　 -39.7　　　 671.8
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 406　　　 6.6　　　 335.7
37. <1678> 野村インド株　　　 393　　　18.7　　　 361.3
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 383　　 -19.7　　　 11050
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 379　　 -58.7　　　 50570
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 368　　 201.6　　　 58610
41. <425A> ＧＸ純金　　　　　 358　　 -62.6　　　 333.0
42. <1398> ＳＭＤリート　　　 355　　 -57.9　　　2018.0
43. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 319　　 127.9　　　3442.0
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 289　　　-2.4　　　 737.3
45. <1308> 上場東証指数　　　 279　　　33.5　　　　3367
46. <1543> 純パラ信託　　　　 258　　　-3.4　　　 62130
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 240　　　35.6　　　 190.9
48. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 236　　 -32.6　　　　6717
49. <1571> 日経インバ　　　　 234　　 -15.2　　　　 434
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 230　　　18.6　　　 24855
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース