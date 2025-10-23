ETF売買代金ランキング＝23日前引け
23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81731 -17.2 40740
２. <1540> 純金信託 18847 -31.4 19435
３. <1357> 日経Ｄインバ 14129 -33.7 6411
４. <1321> 野村日経平均 9974 -19.1 50500
５. <1360> 日経ベア２ 7779 -30.7 157.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 6453 -28.1 48290
７. <1579> 日経ブル２ 5735 -23.7 438.2
８. <2036> 金先物Ｗブル 3558 -59.9 153800
９. <1326> ＳＰＤＲ 3066 -50.1 57260
10. <314A> ｉＳゴールド 2474 -59.0 294.9
11. <1568> ＴＰＸブル 2193 37.3 653.7
12. <1306> 野村東証指数 2172 -41.3 3409.0
13. <1542> 純銀信託 2170 -39.8 21700
14. <1328> 野村金連動 1975 -60.3 14835
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1955 23.8 62560
16. <2644> ＧＸ半導日株 1758 -31.3 2321
17. <1329> ｉＳ日経 1511 6.1 5062
18. <1459> 楽天Ｗベア 1250 -45.7 258
19. <1541> 純プラ信託 1047 -30.4 7580
20. <1615> 野村東証銀行 978 48.6 454.8
21. <1547> 上場ＳＰ５百 965 543.3 11155
22. <1320> ｉＦ日経年１ 943 -14.4 50320
23. <2038> 原油先Ｗブル 901 530.1 1438
24. <1330> 上場日経平均 884 -60.1 50570
25. <1671> ＷＴＩ原油 867 404.1 2968
26. <200A> 野村日半導 770 83.3 2112
27. <1489> 日経高配５０ 707 2.5 2572
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 595 9.0 29450
29. <1580> 日経ベア 567 196.9 1154.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 540 -58.8 2139.5
31. <1545> 野村ナスＨ無 538 17.5 38370
32. <1358> 上場日経２倍 526 -43.1 76940
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 513 -0.6 2295
34. <1699> 野村原油 472 310.4 383.4
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 -39.7 671.8
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 406 6.6 335.7
37. <1678> 野村インド株 393 18.7 361.3
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 383 -19.7 11050
39. <1346> ＭＸ２２５ 379 -58.7 50570
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 368 201.6 58610
41. <425A> ＧＸ純金 358 -62.6 333.0
42. <1398> ＳＭＤリート 355 -57.9 2018.0
43. <1305> ｉＦＴＰ年１ 319 127.9 3442.0
44. <1655> ｉＳ米国株 289 -2.4 737.3
45. <1308> 上場東証指数 279 33.5 3367
46. <1543> 純パラ信託 258 -3.4 62130
47. <1356> ＴＰＸベア２ 240 35.6 190.9
48. <1673> ＷＴ銀 236 -32.6 6717
49. <1571> 日経インバ 234 -15.2 434
50. <2559> ＭＸ全世界株 230 18.6 24855
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81731 -17.2 40740
２. <1540> 純金信託 18847 -31.4 19435
３. <1357> 日経Ｄインバ 14129 -33.7 6411
４. <1321> 野村日経平均 9974 -19.1 50500
５. <1360> 日経ベア２ 7779 -30.7 157.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 6453 -28.1 48290
７. <1579> 日経ブル２ 5735 -23.7 438.2
８. <2036> 金先物Ｗブル 3558 -59.9 153800
９. <1326> ＳＰＤＲ 3066 -50.1 57260
10. <314A> ｉＳゴールド 2474 -59.0 294.9
11. <1568> ＴＰＸブル 2193 37.3 653.7
12. <1306> 野村東証指数 2172 -41.3 3409.0
13. <1542> 純銀信託 2170 -39.8 21700
14. <1328> 野村金連動 1975 -60.3 14835
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1955 23.8 62560
16. <2644> ＧＸ半導日株 1758 -31.3 2321
17. <1329> ｉＳ日経 1511 6.1 5062
18. <1459> 楽天Ｗベア 1250 -45.7 258
19. <1541> 純プラ信託 1047 -30.4 7580
20. <1615> 野村東証銀行 978 48.6 454.8
21. <1547> 上場ＳＰ５百 965 543.3 11155
22. <1320> ｉＦ日経年１ 943 -14.4 50320
23. <2038> 原油先Ｗブル 901 530.1 1438
24. <1330> 上場日経平均 884 -60.1 50570
25. <1671> ＷＴＩ原油 867 404.1 2968
26. <200A> 野村日半導 770 83.3 2112
27. <1489> 日経高配５０ 707 2.5 2572
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 595 9.0 29450
29. <1580> 日経ベア 567 196.9 1154.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 540 -58.8 2139.5
31. <1545> 野村ナスＨ無 538 17.5 38370
32. <1358> 上場日経２倍 526 -43.1 76940
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 513 -0.6 2295
34. <1699> 野村原油 472 310.4 383.4
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 -39.7 671.8
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 406 6.6 335.7
37. <1678> 野村インド株 393 18.7 361.3
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 383 -19.7 11050
39. <1346> ＭＸ２２５ 379 -58.7 50570
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 368 201.6 58610
41. <425A> ＧＸ純金 358 -62.6 333.0
42. <1398> ＳＭＤリート 355 -57.9 2018.0
43. <1305> ｉＦＴＰ年１ 319 127.9 3442.0
44. <1655> ｉＳ米国株 289 -2.4 737.3
45. <1308> 上場東証指数 279 33.5 3367
46. <1543> 純パラ信託 258 -3.4 62130
47. <1356> ＴＰＸベア２ 240 35.6 190.9
48. <1673> ＷＴ銀 236 -32.6 6717
49. <1571> 日経インバ 234 -15.2 434
50. <2559> ＭＸ全世界株 230 18.6 24855
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース