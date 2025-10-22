彼氏との信頼関係が自然と深まる。浮気予防に効く「心理学的アプローチ」
誰しも彼氏との関係を大切にしたいはず。
そのため、浮気への過度な警戒心は逆効果になることも。
そこで今回は、浮気予防に効く「心理学的アプローチ」を紹介します。
人間関係の輪を広げて絆を深める
浮気予防のためにも彼氏との絆を深めるためにも、共通の友人や趣味のコミュニティを持つようにしましょう。
心理学の研究によると「社会的なつながりが強いカップルほど関係が長続きする傾向がある」そうです。
日々のスキンシップで愛情表現を習慣化する
心理学の研究によると「日常的なスキンシップは愛着ホルモンのオキシトシンを分泌させ、パートナーとの絆を強める効果がある」そうです。
なので、「おはよう」のハグ、「お疲れさま」のキス、寝る前の「好きだよ」など何気ない愛情表現を習慣化することで、お互いの心の距離も自然と近づいていきます。
ここで大切なのは自然な形での愛情表現で、押しつけがましい印象にならないようにだけ注意しましょう。
浮気予防において大切なのは、監視や束縛ではなく、彼氏との信頼関係を深めること。
今回紹介したポイントを参考に、自然と浮気の心配が必要なくなるような健全な関係を育んでいきましょうね。
