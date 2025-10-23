山口もえ、8歳次女がほぼ1人で作った“手作りクッキー”を紹介「娘さん上手です〜」「素敵な娘さん」
タレントの山口もえ（48）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。次女（8）と作った手作りクッキーを公開した。
【写真】「娘さん上手です〜」次女がほぼ一人で作った手作りクッキー
「8歳の娘から学校の宿題の日記に書くことがないと言われ 日記のためにクッキーを焼くことになりました。笑」と書き出し、ハロウィンのおばけや生き物の形をしたこんがりと焼けたクッキーをアップ。
「本末転倒な気もする…んだけれども…娘がほとんど1人で作った焼きたてクッキーはサクふわで大満足な出来でした」と山口の出番が少なかったことを明かしている。
魅力的な見た目をしたクッキーに「娘さん上手です〜」「娘ちゃんいろんなことができるようになっていくんだね」「娘さんが一生懸命作ったんだなぁ〜とわかります 手作りなのできっと優しい味がしたと思います 素敵な娘さんに育てていますね」などのコメントが寄せられていた。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
