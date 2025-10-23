『ちいかわ』キメラ化したうさぎ“初登場”にSNSざわつく「誰ッ!?」「イーブイかと思ったら…」「びっくりしました」「セクシーすぎて」
イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品『まじかるちいかわ』とアーティスト・yamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」が21日にYouTubeにて公開され、『ちいかわ』公式X（@ngnchiikawa）でも同日に記念イラストが公開された。
【画像】「これ、誰ッ!?」ちいかわ公式Xで公開されたイラスト
同MVではキメラ化したハチワレとうさぎも登場し、ハチワレは既に原作の作中でも登場していたが、うさぎは初登場とみられる。投稿されたイラストでもそれらが描かれており、ファンからは「これ、誰ッ!?うさぎ…!?」「うさぎのキメラ化セクシーすぎて絶対グッズ欲しい」「イーブイかと思ったら、うさぎ様?!」「キメラうさちゃん、びっくりしましたー!!このマスコット登場も楽しみにしてます」「え？知らない人がいるよ」などの反響が寄せられた。
本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、『ちいかわ』の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。また、日本で生まれ、今や世界中の人々に愛される『ちいかわ』。世界中のファンが楽しめるようYouTubeでは5言語の歌詞字幕付きで公開している。
