¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬23Æü¡¢ÂçºåÇßÅÄ±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤Îµ¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±Å¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖRE. UNIQLO STUDIO¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª½©Éþ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖLINKS UMEDA¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò2¥Õ¥í¥¢¤Ë³ÈÂç¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ÏÌó1300ÄÚ¤ÈÀ¾ÆüËÜºÇÂç¤ÎÇä¾ìÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¡£Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤äÇßÅÄ¤Î¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ²¤½£ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ±Å¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Íý¡Ë¤ä¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê»É½«¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¡£°ìÂÀè¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾¾²¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Ë»É½«¡£¡Ö¡ÈUMEDA¡É¤ÈÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÎÐ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¡ÖUMEDA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥È¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»ú¿ô¤âÍÎÉþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤«¤Äµ¡³£¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ´À°²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°½À¥¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¾²¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µ¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷¡¦À¶ÃÒÉ§»á¤ÈÆ±Å¹Å¹Ä¹¤ÎÌÚÂ¼°¦»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
