優しさも駆け引き？“恋愛慣れしている男”が仕掛ける「甘い誘惑」
自然体で優しい男性に気づいたら惹かれてた経験ありませんか？でも、その男性の優しさの中には“計算された駆け引き”が潜んでいることもあるのです。そこで今回は、“恋愛慣れしている男”が仕掛ける「甘い誘惑テク」と、その見抜き方を紹介します。
「自然体っぽい」キャラづくり
「恋愛とか苦手なんだよね」と言いつつ、距離の詰め方はやけにスムーズ。そんな“自然体キャラ”の男性は要注意人物かもしれません。警戒されないように、あえて“無防備な雰囲気”をまとっているだけかもしれません。彼の気持ちが本気かどうかは、ドキドキ感より“安心感”を与えてくれるかで判断しましょう。
「聞き上手」なところをアピールしてくる
恋愛慣れしている男性ほど、“聞く力”がずば抜けています。女性が話したいことをスッと引き出し、「それわかる」「頑張ってるね」と共感を示すのが上手です。その反面、あまり自分の話をあまりしないようなら注意が必要。あなたの情報を集めながら、どんなアプローチが効果的かを見極めているだけでしょう。
「一歩引いた優しさ」で余裕を演出
男性から「無理しなくていいよ」「気づいたら連絡して」といった言葉をよく言われていませんか？恋愛慣れした男性は、あえて“追わない姿勢”を見せることで、「彼、私のこと本気かも」と女性の心を引きつけようとするもの。駆け引きにすぎません。本気の男性なら、タイミングを見つけて繰り返し距離を縮めるための行動を積極的に仕掛けてくるものです。
恋愛慣れした男性は、言い換えると「女性を喜ばせるのが得意」ということ。確かに一緒にいると心地良いですが、本気の恋なら誠実な一面が随所に見られるはずなので、冷静になって男性の本心を探ってみてくださいね。
