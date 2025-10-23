ÃæÀîæÆ»Ò¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢2ÅÙ¤ÎÎ®»º¾è¤ê±Û¤¨ÁÐ»Ò½Ð»º¡¡Íñ»ÒÅà·ë·è°Õ¤Î²áµî¤â¹ðÇò¡Ö1¿Í¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢2ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ò·Ð¤Æ¼ø¤«¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡30Âå¤ËÆþ¤ê¡¢ÇùÁ³¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÀî¡£¡ÖÉã¤À¤Ã¤¿¤êÀèÁÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã±¸ì¼«ÂÎ¤ò¤Á¤é¤Û¤éÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¡£Íñ»ÒÅà·ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤Î¤¿¤á¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëË¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÃí¼Í¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£ÊÝ¸±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¡ÈÍñ»Ò¤¢¤ë¤·¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤âÂÎ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£1²ó¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ç¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌÃËÀ¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢23Ç¯¤Ë·ëº§¡£É×¤¬Æ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áá¤¯»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤¹¤°¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¡ÈÃå¾²¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤ï¡¼¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤Ë¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ËÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÛÇ¹¡Ê¤Î¤¦¡Ë³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ç°é¤¿¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ÎÎ±¡Ê¤±¤¤¤ê¤å¤¦¡ËÎ®»º¤Ç¡¢¡È¤À¤«¤éº£Æü¤«¤éÌô¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¥É¥é¥¤¤Ç¡£¡ÈÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Ãå¾²¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ´î¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂÎ³°¼õÀº¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤âÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç1¿Í¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡£¡È²¿¤·¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡É¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦»ä¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤Èµ¯¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤ÎÆüÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤·¤«¤â°ìµ¤¤Ë2¿Í¤â¤Ã¤Æ»×¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡¢8·î¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤¿¡£