これにはドン引き…。男性が嫌がる「女性の大好きアピール」
好きな男性ができると、さまざまな方法で好意を匂わせる女性は少なくないでしょう。
でも、やり方によっては男性をドン引きさせてしまうことも。
そこで今回は、男性が嫌がる「女性の大好きアピール」を紹介します。
返信の有無にも関わらず、一方的にLINEを送り続ける
好きな男性とLINEを交換できたら、どうにかしてやり取りをしていきたいもの。
かと言って、男性の返信の有無に関わらず、一方的にメッセージを送り続けてしまうと、男性からは「しつこそう」「めんどくさい」などと引かれてしまう可能性大です。
SNSに男性のことを勝手に書いてしまう
instagramやXなどの自分のSNSアカウントに、好きな男性について書いてしまうのも避けるべきです。
好きな男性と正式に交際がスタートして、男性もSNSにアップするのを了承してくれているなら問題ありませんが、好きな男性と親密になっていく過程を切り取って男性の許可なしに書き込んだり、相手の名前を出さずともそれが誰なのか特定できそうな内容を書き込んだりすれば、その男性からの信用はガタ落ちですし、恋が実らなくなる原因になりかねません。
もちろん恋をしていることを匂わせるのは問題ありませんが、相手の男性が「もしかして自分のことが好き？」と感じる程度の投稿を心がけましょう。
好きをアピールする段階で男性にシャットアウトされてしまうことのないよう、ぜひ今回紹介した行動には注意していきましょうね。
