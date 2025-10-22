「好かれてる」は勘違い。男性にとって“都合のいい女”がやりがちなこと
「連絡くれるし、優しいし、脈アリかも」--そう思っていたのに、いつの間にか彼の都合に振り回されてる。実はそれ、“好かれてる”のではなく“便利に使われてる”だけかもしれません。そこで今回は、そういう女性がやりがちな、男性にとって“都合のいい女”に見えてしまう行動を紹介します。
男性の予定に合わせすぎる
「会いたい」と言われたら即OK、「忙しい」と言われたら我慢。そんな風に男性のペースに合わせすぎると、あなたの優しさは“都合のよさ”に変わります。“私も予定あるんだ”と自然に距離を取ることで、男性に「追う価値のある女」として見てもらえるベースを作っていきましょう。
話を聞くだけで満足してしまう
男性の愚痴や相談をずっと聞いてあげて、「頼られてる＝好かれてる」と思っていませんか？実はそれ、ただの“便利な聞き役”状態。本気の女性には、男性はただ話すだけでなく意見を聞こうとするものです。まずが「そうなんだ」で終わらせないようにすることが、対等な関係を築く第一歩です。
ちょっとした優しさを“愛情”と錯覚する
LINEの返信が早い、ちょっとしたプレゼントをくれるなどの行動を「私を想ってくれてるから」と錯覚していませんか？でも、実際は本気のサインではなく“気まぐれ行動”の可能性も。本命女性には未来を感じる言葉や具体的な行動が伴うものなので、一時的な男性の優しさを過大評価しすぎないよう注意しましょう。
“都合のいい女”に共通するのは、男性の反応ばかり気にして、男性に合わせすぎてしまうということ。恋愛では自分を大切にできる女性ほど本命視されるものなので、今日から少しずつ軌道修正していきましょうね。
🌼振り回されるだけ損。女心を翻弄する「要注意な男性」の特徴