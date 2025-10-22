お腹スッキリ！１日３分の“腸もみ”で便秘＆むくみ改善【ウエスト−３cmをめざす】簡単習慣
ダイエットを頑張っても、お腹だけぽっこり…。そんな悩みを解消するカギが、実は「腸」にあるのをご存知ですか？「腸もみ」は、固くなった腸をやさしくほぐして“お腹の中からスッキリ”を叶える、いま話題の簡単ケアです。そこで今回は、１日３分でできる便秘やむくみ改善に効く簡単習慣を紹介します。
🌼３ヶ月でウエスト−５cmを達成。30代美容ライターが実践した【簡単お腹ダイエット】
ぽっこりお腹の正体は「腸のコリ」だった
「食べてないのにお腹が出る」「朝スッキリしない」といった症状の原因は腸のコリによる動きの低下にあるかも。ストレスや冷え、運動不足が続くと、腸がこわばってガスや老廃物が溜まりやすくなります。
寝ながらOK！「腸もみ」の基本ステップ
「腸もみ」は寝る前のベッドタイムや朝の目覚め時に取り入れるのがおすすめ。仰向けになり、おへそを中心に手のひらで「の」の字を描くように、やさしくマッサージします。
ポイントは“強く押さない”こと。ゆっくり呼吸をしながら、じんわり温めるように触れるだけでOKです。冷えが気になる人は、手を温めてから行うとより効果的。続けるほどに便通の変化を感じやすくなります。
腸もみ＋αで代謝アップ！習慣化がカギ
腸の動きを助けるには、腸もみと合わせて「温め」も重要なポイント。朝起きて白湯を１杯飲むことで、内臓が目覚め、腸もみの効果がさらにアップします。
また、腹巻きの着用や湯船に入浴するなど、体を冷やさない工夫も取り入れましょう。そう上国かで「お腹が軽くなった」「姿勢までよくなった」と実感できる人も多く、美容とダイエットの両方にうれしい効果が期待できます。
ウエスト−３cmをめざすなら、まず「腸のコリ」をほぐすことから。特別な器具もいらず、今日からすぐ始められる「腸もみ」は、忙しい女性にぴったりのセルフケア。ぜひ体の中から軽やかに整う“お腹リセット習慣”を始めてみてはいかがでしょうか？＜取材＆文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています