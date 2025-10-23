ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、22日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時59分）に出演。視聴者を感動させた。

吉田と霜降り明星の粗品（32）が、視聴者の悩みの相談に電話で対応する。この日はPTAのママ友との付き合いで悩む35歳女性からの相談。ほかのメンバーが仕事をせず、陰でそれぞれの悪口を言い合っているという。

吉田も夫人がPTAの役員を務めていたといい「嫁さんがまったく同じ流れで。ずっと文句言うてたな」。夫人が小学校のイベントで着ぐるみをきて盛り上げていたことなどを知って、「あんなに活躍してくれてはるとは思わなかった。知らんかったもん」とエピソードを話した。

相談者が、それぞれが陰口を言うことへの対処のアドバイスを求めた。吉田は「一堂に会して、『あんたらお話ししよう。おのおのが悪口言い合ってるで』という会をつくれば解決すると思いがちやけど、こじれた時に子どもがこの先、学校に行きづらくならへんか？ と思ってしまうんですよね」と気遣った。

そして「嫁のそういう話し、酒を飲みながら聞いてました」と笑わせ、「話を聞いている時、面白かったんですよ。嫁との話題が増えた」と話した。「頑張ってんのや、とか、そのあとどうなんの、その人はとか…」。さらに「（夫婦の）絆が強まった。そういうのを聞いていて、こいついい妻やな、って思ったんよ」。吉田の話を聞いた相談者が、夫に「頑張っている、と言われた」と明かして泣き声になると、吉田は「今度、家族で飲みに行きましょう」と笑わせた。