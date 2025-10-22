返信が早いだけじゃない！男性が本命女性に送る「LINEの中身」
「返信が早い＝脈あり」と思っていませんか？実は男性は、仕事の合間でも“とりあえず返信”する人も多く、返信スピードだけでは本気度は判断できません。そこで今回は、“中身”でわかる本命女性へのLINEの特徴を紹介します。
何気ない話題でも「続けよう」としてくる
本命女性とのLINEは、どんなに他愛ない内容でも途切れさせたくないのが男性心理。「そういえば〜」「でさ、これってどう思う？」など、話題を広げる言葉が多いなら脈ありサイン。逆に「了解」「おつかれ」と一言で終わるタイプは、あなたに時間を使う気があまりない可能性が高いです。
あなたの生活リズムを“把握”している
本命女性に対しては、自然と相手の予定や体調を気にかけるようになります。「明日も早いんでしょ？」「お昼はもう食べた？」など、生活リズムを把握している発言が増えてきたら、それはあなたに興味を持っている証拠。「気にしてるよ」というさりげない思いやりは、恋愛の温度が高いほど出やすいものです。
「自分の話」だけで終わらせない
男性は本命ではない女性へのLINEは、自分の話をして満足するだけ。でも、本命女性に対しては相手の反応や気持ちを大事にします。「〇〇はどう思う？」「次は一緒に行こうよ」など、自己完結せず、関係を深めようとする男性ほど本気度高めです。
LINEの“中身”には、言葉以上に男性の本音がにじみ出るもの。返信の早さよりも、どんな話題をどんなトーンで返しているかに注目してくださいね。
