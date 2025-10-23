À¯Ì³´±¿Í»ö¤Çà°ÛÆ°á¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿À¸°ð¹¸»Ò»á¤¬ÂàÇ¤¡¡¿·¤¿¤Ë¿¹²¼ÀéÎ¤»á
¡¡£²£²Æü¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿³Æ¾ÊÄ£¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¿Í»ö¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È½Ð¿ÈµÄ°÷¤Ë¡È°ÛÆ°¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤½°±¡µÄ°÷¤¬´Ä¶À¯Ì³´±¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢³°Ì³À¯Ì³´±¤ÎÀ¸°ð¹¸»Ò¡¢Æâ³ÕÉÜÀ¯Ì³´±¤Îº£°æ³¨Íý»Ò¤ÎÎ¾»²±¡µÄ°÷¤ÏÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼»á¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä»ñ¸»½Û´Ä¡¢¥¯¥ÞÈï³²¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¡¢¿¦Ì³¤Ë·È¤ï¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸°ð»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌó£±Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³°¸ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ±×¤ÎºÇÁ°Àþ¡ª¡¡¤³¤Î£±Ç¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¸½¼óÁê¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤ËÈ¼¤¤À¯Ì³»°Ìò¤òÂà¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢²Æì¡¦ËÌÊýÂÐºö¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÀ¯¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Ê¤É¤Ë£±Ç¯´Ö·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸½¾ì¤È¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢À¿¼Â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡¡