¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡¦¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡¢¸òºÝÊóÆ»¼õ¤±¼Õºá¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/23¡ÛÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬10·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥ì¡¼¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Î¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÌÀÆü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëSV.LEAGUE 2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹â¶¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï10·î22Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤ÎÆó¸Ô¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï2001Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï188cm¡£2020Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î2Âç²ñ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¡£¡Ö2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÍâÆü¤Î10·î24Æü¤è¤ê¡¢¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â¶¶Íõ¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö
