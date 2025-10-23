中村江里子アナ、母＆息子との3ショット公開「似てる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】フリーアナウンサーの中村江里子が10月21日、自身のInstagramを更新。母と息子との3世代ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「似てる」と話題の家族写真
中村は「家族に会いに東京に。久しぶりの銀座は母と息子と」とつづり、椅子に座る中村の母親を中央に、両脇に自身と息子が立つ記念写真を投稿。その他にも、母親が写してくれたという銀座の街角での息子と中村の2ショットや、ショップでの娘との2ショットも公開し、「長女、息子と電車で出かけたり」と子どもたちと帰国してからの日常を報告。「スーパーで買い出ししたり、IKEAに足りないものを買いに行ったり。東京でもバタバタしています」と記している。
この投稿には「素敵なご家族」「お母さまの笑顔が素敵」「3世代ショットにほっこり」「お母さんと似てる」「息子さんスタイル抜群」といった声が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆中村江里子、母と息子との3世代ショット公開
◆中村江里子の投稿に反響
