BALLISTIK BOYZが、自身初のアジアツアー＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 “IMPACT” 〜ASIA〜＞を開催した。その中国・上海公演が、10月17日、18日の2日間にわたってメルセデス・ベンツアリーナ The Mixing Room音楽倶楽部にて行われた。

◆BALLISTIK BOYZ 画像

2025年3月にベストアルバム『Chapter1』をリリースし、グループの第一章完結を宣言したBALLISTIK BOYZ。6月からは第二章がスタートし、初のアリーナ公演＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT”＞を成功させた。同公演を皮切りに開催中の本ツアーは、日本各地に加え、グループとして初めての海外公演として台北、バンコク、上海を巡るもの。もともと上海公演は1公演のみを予定していたが、応募が殺到し追加公演が行われ、2日間で約2,000人を動員した。本稿では2日目となる10月18日公演の模様をレポートする。

SEが鳴り響き、ステージに横一列に並ぶ7人のシルエットが浮かび上がると大きな歓声があがった。オープニングナンバーは、8月にリリースされたEPの表題曲「Stardust Forever」。サビで始まるアレンジが、これから始まるライブへの高揚感を誘う。疾走感のあるメロディに乗せて、7人は挑戦を重ねながら突き進む覚悟を告げるように、第二章の開幕を飾ったこの曲を高らかに歌い上げた。

力強い足音が響くストンプが印象的な「テンハネ-1000%-」を経て、〈BBZ BALLISTIK BOYZ／ayayaya〉のフレーズをオーディエンスと何度か繰り返すと、そのまま「Most Wanted」へ。メンバーと観客によって会場に響きわたる〈BALLISTIK BOYZ〉が、上海の地に彼らの名前をたしかに刻んでいるようだった。「Drop Dead feat. TRINITY」でも大勢の観客がハンズアップして体を揺らし、序盤にして会場は一体感を見せていた。

中国語で1人ずつ自己紹介を行った後は、EP収録の「All of You」へ。腰を使った色気のあるダンスに、客席からも黄色い歓声が飛び交う。そこから砂田将宏と松井利樹によるダンスパートへと繋がり、2人は巨大な月をバックに見事なコンビネーションで華麗に舞い踊る。スクリーンに夜景が映し出され、再びステージに7人がそろうと、披露されたのは人気のR&Bナンバー「Animal」。甘い夜を想像させる雰囲気にファンたちは酔いしれていた。

ステージに1人残った日郄竜太が「ここからは、日本公演ではやっていないカバーコーナーをお届けしたいと思います！」と告げ、4組に分かれてのパフォーマンスが繰り広げられていく。「きっと皆さんも知っている楽曲があると思いますので、一緒に歌ってもらえたら嬉しいです！」と呼びかけた日郄がしっとりと中国語で歌い上げたのは、台湾出身のシンガーであるジェイ・チョウの楽曲「Real Valentine」。続く、深堀未来と加納嘉将は宇多田ヒカルの「First Love」をカバーし、2人の切ない歌声が会場を満たしていく。砂田と松井はハワード・リーとパトリック・ブラスカによる「I Hate Myself Sometimes」を披露し、「Hands up！」と観客を誘いながら軽やかな歌声を紡いだ。最後に、海沼流星、奥田力也、松井が、自身プロデュースの「マーメイド」をパフォーマンス。7人全員がマイクを持ち、ボーカルもラップもこなすBALLISTIK BOYZだが、そんなメンバー個々の魅力もより伝わってくるブロックだった。

冒頭を奥田がアカペラで歌い上げて始まった「7」は、〈Top へ向かってる／これは New story の始まり〉というフレーズが、第二章の始まり、そして初のアジアツアーと着実に歩みを進めているグループの姿と重なり、胸を熱くさせた。新日本プロレス『G1 CLIMAX』の大会テーマソングでもある「CRUSH」、「We never die」を熱く歌い上げた後は、5曲を繋げたメドレーに突入。コールアンドレスポンス、タオル回し、クラップと、メンバーも積極的に観客を巻き込んでいき、どんどん熱気が高まっていく。

アグレッシブなパートから、「Shave Ice」が放たれると一転して爽やかな雰囲気に。さらに、同じくサマーチューン「SUMMER HYPE」、ドライブソング「360°」へと続き、メンバーも笑顔を振りまきながらファンとコミュニケーションを取っていった。多幸感に満たされるなかで続いたのは、ライブ定番曲の「PASION」。最後に観客をこれでもかと跳びはねさせ、この日最高潮の盛り上がりで本編を締めくくった。

ファンによる“BBZ”コールが響くなかで、スクリーンには「AKIRA×BALLISTIK BOYZ」の文字が映し出される。そして、EXILE・AKIRAが登場し、会場のボルテージは最高潮に。AKIRAは流暢な中国語で「今日はBALLISTIK BOYZ初上海公演！ 応援に駆けつけました！ 皆さん楽しんでますか？ 僕も皆さんにお会いできて、とても嬉しいです！」さらに、「BALLISTIK BOYZのみんなとは彼らが子供の頃、僕らのエンターテインメントスクールEXPGに通っている時期から考えると15年くらいの付き合いなので、今、こうして海外で同じステージで立てていることを本当に感慨深く思います。また一緒に必ず戻ってきますのでEXILE TRIBEの応援をよろしくお願いします！」と熱く語った。BALLISTIK BOYZの7人も合流してダンスパフォーマンスを繰り広げると、8人で「24WORLD」を披露。現地のファンも巻き込み大熱唱を巻き起こした。

「僕自身も、みんなとこのステージに立てて本当に嬉しく思います！」と、喜びを滲ませたAKIRA。彼も交え、本ツアーでは恒例のプレゼントコーナーも行った後、再び8人で「Choo Choo TRAIN」を明るくパフォーマンスした。AKIRAを見送り、ラストに届けられたのは「All About U」。途中で7人が客席にマイクを向けると、ファンのあたたかい歌声が会場を包む。〈もう離れたりしないから〉というフレーズが、再会の約束のように響きわたっていた。

初のアジアツアーという挑戦を経て、確実にスケールアップしていくBALLISTIK BOYZ。彼らの第二章はまだ始まったばかりで、これからも新たな衝撃を巻き起こしてくれるはずの彼らから目が離せない。＜IMPACT＞を冠したライブは、11月22日、23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて行われる＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜＞まで続いていく。

◾️＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FAINAL〜＞ 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2025年11月22日（土）開場16:00 / 開演17:00

2025年11月23日（日）開場15:00 / 開演16:00 ◆チケット料金

1.全席指定：\12,100（税込）

2.プレミアムチケット：\18,150（全席指定:\12,100（税込）＋アップグレード:￥6,050（税込））

詳細：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=51160