『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“錦織”吉沢亮の“新事実”に驚き 視聴者もビックリ「まさか」「めちゃくちゃ努力家」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（第19回）が23日に放送され、トキ（高石）が錦織（吉沢亮）に関する新たな事実を知り驚くと、ネット上にも「え？そうだったの？？」「まさかそんな展開とは」「めちゃくちゃ努力家」などの声が寄せられた。
【写真】反響を呼んだ“錦織”吉沢亮の初登場シーン
夫・銀二郎（寛一郎）が身を寄せる東京の下宿に滞在することになったトキ。深夜、眠れず外へ出ると、そこには翌日に試験を控えた錦織が立っていた。錦織は、銀二郎からも話を聞いていると打ち明けつつ、トキに「東京はやり直せる場所だ」と話し「私も、銀二郎もしかり。君はやり直したくないか？」と問いかける。
そして翌日、試験に向かう錦織を笑顔で送り出すと、銀二郎はトキに「錦織さん…帝大生ではございません」と告げる。「えっ？」と驚くトキに、銀二郎は錦織が下等小学校しか出ていないと明かし、さらに彼の家が貧しく、幼い頃から身体も弱かったため中学を中退していることや、無資格で教師をしていたこと、さらに中学校教師の資格を取るために上京していたことを説明するのだった。
この日は教師資格の検定試験で、全科目を合格するとゆくゆくは帝大卒業の資格も得られることも明らかになると、ネット上には「え？そうだったの？？」「えええ!? まさかそんな展開とは」といった反響や「中々に苦労人…」「錦織さんめちゃくちゃ努力家なんだね」「まさにやり直そうとしているのだな」などの投稿も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
