葉巻をくゆらすトニー・レオン 実話アクションスリラー『Fox Hunt フォックス・ハント』日本版ポスター＆特報解禁
トニー・レオンが主演を務める、実話に基づくアクションスリラー映画『Fox Hunt フォックス・ハント』より、日本版ポスタービジュアル＆特報が解禁された。
【動画】トニー・レオンが国際指名手配犯に 『Fox Hunt フォックス・ハント』特報
本作は、“狐狩り隊”と呼ばれる経済犯罪捜査のエリートチームが、国を跨（また）いだ巨額の金融詐欺事件の真犯人を追い詰める、衝撃の実話を基にしたアクションスリラー。いくつもの顔を持つ計算高い国際指名手配犯、ダイ・イーチェンを『無名』『インファナル・アフェア』のトニー・レオン、ダイの身柄の確保に執念を燃やす経済犯罪捜査チーム長イエ・ジュンを『迫り来る嵐』のドアン・イーホンが演じる。
柔和な笑顔の中にも狡猾さを隠さないダイと、あらゆる「罠」を好機と見なし、チームを率いるイエ。対照的な2人の国境を超えた巨大な駆け引きには、ダイの敏腕弁護士エルサ（オルガ・キュリレンコ）やパリの刑事ノエル（オリヴィエ・ラブルダン）らが加わり、事態は更なる波乱へと向かう。ダイのフランス国内での身柄確保のタイムリミットが迫る中、果たして「フォックス・ハント」チームは、ダイを捕え、24億ドルを取り戻すというミッションを完遂することが出来るのか―。
メガホンを取るのは、『ポリス・ストーリー／REBORN』のレオ・チャン。イエの部下シャオジア役のエリカ・シアホウが、レオ・チャン監督と協同脚本を務めた。アクション監督は『最後まで行く』のチェ·ドンホン、美術監督は『ベルリンファイル』のチョン・スア、カースタント監督は『TAXi』シリーズにも参加したダヴィッド・ジュリアンと、世界トップクラスの精鋭たちが集結した。
この度、日本版ポスタービジュアルと特報が解禁。
日本版ポスタービジュアルは、葉巻を咥え、この世の全てを煙に巻くような余裕の表情を見せるダイと、ダイを鋭く見据えるイエが印象的な1枚。
特報は、過激な銃撃戦と煙を吐き出すダイ、印象的なエッフェル塔のカットから始まる。続いて、24億ドルという大金を取り戻すべく集められた精鋭チーム「フォックス・ハント」の面々と、ダイの共同事業者であるフランスの「凱旋門ファンド」主席バスティアンらの姿が。そして、中国警察のチーム長イエを目前に、堂々と違法な取引を持ち掛けるダイ。最後は「ダイの罠かもしれない」という懸念に対し、「罠だとしてもチャンスだ」という、何としても「狐」を狩るという静かだが熱い決意のセリフと共に幕を閉じる。国境を超えた頭脳戦の行方に期待が高まる特報だ。
なお本作は、本公開に先駆け、「2025東京・中国映画週間」にて10月27日19時よりTOHOシネマズ日本橋にて上映される（※チケットは完売）。
映画『Fox Hunt フォックス・ハント』は、12月26日より全国公開。
