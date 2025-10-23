江原FCのキム・ゴンヒがACLE神戸戦の後半アディショナルタイムに劇的ゴール

今年6月にJ2リーグの北海道コンサドーレ札幌を退団した元韓国代表FWキム・ゴンヒが、10月22日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第3節のヴィッセル神戸戦で決勝点を挙げた。

キム・ゴンヒは韓国1部江原FCの一員として、Jリーグ王者の神戸との試合に先発出場を果たす。江原FCは前半だけで3-0と試合を優位に進めたが、後半に神戸の反撃にあって3-3に追いつかれて後半アディショナルタイムに突入した。そして迎えたAT5分、左CKを得た江原FCは味方がニアサイドですらしたヘッドにゴール正面でキム・ゴンヒが反応し、DFと競り合いながらもボールをゴールに突き刺した。

このキム・ゴンヒのゴールが決勝点となり、江原FCがホームで4-3の勝利を飾り、2連勝していた神戸は初黒星となった。

SNS上では、韓国の名門でキャプテンマークを巻いたキム・ゴンヒについて「ゴニずっと応援してるぞ」「彼の実力を甘く見て活かせずに放出したの罪深い」「元コンサ戦士が新天地で活躍してると、それだけで嬉しいわ」「この姿を札幌で見たかった」「我々は彼を活かしきれなかったし簡単に放出してるんですよね……活躍ほんと嬉しいよ」「ゴニ絶対凄かったのに、チームが特殊すぎた」と、札幌ファンからの活躍を喜ぶ声と放出したことを嘆く声が多く寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）