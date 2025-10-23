鈴木彩艶のセーブに反響、パルマ公式が投稿「どなたか説明してください」

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶は現地時間10月19日のセリエA第7節ジェノア戦（0-0）に先発出場。

退場者も出す苦しい展開を強いられたなかで、PKストップを含む7度のセーブを記録してチームを救った。至近距離からのヘディングシュートを驚異的な反応で防いだ“理解不能な”シュートセーブは大きな反響を呼んでいる。

パルマは前半42分にDFアブドゥライェ・エンディアイェが2度の警告を受けて退場。アウェーで残り45分以上を10人で戦わざるをえない厳しい状況となった。ジェノアがシュートを19本放ったのに対し、パルマは1本と文字通り防戦一方の試合となった。

それでもパルマはスコアレスドローで試合を終え、勝ち点1を手にした。その立役者が、後半アディショナルタイムのPKストップを含む計7度のセーブを記録した鈴木だった。

特に左からのクロスにFWジェフ・エカトールが頭で合わせたシュートへの反応は驚異的で、クラブ公式X日本語版はハイライト動画を公開して「どなたかこの理解不能な（褒め言葉）スーパーセーブを説明してください……」と投稿するほど。それを見たファンからも「反応速度がおかしい」「2秒先が見えてそう」「反射神経は歴代日本代表でナンバーワン」など称賛のコメントが相次いでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）