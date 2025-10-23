18ºÐ½÷Í¥¤¬¥Õ¡¼¥Ã¡Ä¸«¤Ä¤á¤ë¡È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡É¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÎý½¬¡×¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÏÓÁ°¤Ï¡©
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î21ÂåÌÜ¡¦±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î21ÂåÌÜ¡¦±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÂè84²óÂç²ñ¤ËËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤¬½éÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡¢ËÌÇµ¤¤¤¤µ¤ó¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê6ÂåÌÜ¡Ë¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡Ê7ÂåÌÜ¡Ë¡¢ËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¡Ê16ÂåÌÜ¡Ë¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÂè103²óÂç²ñ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿·îÅçÎ°°á¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿19²ó¤¬ºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤â¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³²¿Æü¤«¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¥³¥Ä¤ò¤Þ¤À¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Á°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¥Õ¡¼¤Ã¤È°ìÂ©¤Ï¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³«»Ï¡£Îý½¬¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«4²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï±¦Â¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¸Â¤Ç½³¤Ã¤¿5²óÌÜ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÏ¿¤Ï5²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¸å¤Ë¤Ï¡Öº¸Â¤Ç½³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÃÓÃ¼¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë