女優の綾瀬はるか、俳優の松下洸平が２３日、大阪・梅田の複合商業施設「ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ」で２４日にオープンする「ＵＮＩＱＬＯ ＵＭＥＤＡ」のオープン記念イベントに出席した。

日本では銀座店、東京店、新宿本店に次ぐ４店舗目で、世界では１６店舗目となるグローバル旗艦店としてオープン。売場面積約１３００坪を誇る西日本最大の旗艦店となり「特別欧州コレクション」を着こなして登場した綾瀬は「西日本最大の店舗ということで、まだ全部は回れてないんですけれど、すごく大きそうだなって。たっぷり楽しめそうな店舗だなって思いました」とにっこり。ブロックテックコートを羽織って登場した松下は「結構カジュアルな服装にも合わせやすいですし、これからの季節大活躍するんじゃないかなと思います」とほほ笑んだ。

２４日から２６日までの３日間、１万円以上購入した人に「ＵＮＩＱＬＯ ＵＭＥＤＡ オリジナルレジャーシート」をプレゼント。緑あふれる梅田の町並みをイメージした緑のレジャーシートに綾瀬は「梅田は今、都市開発で大きな公園があるってお聞きしたので、そちらに敷いてゴロンとしたいです」とウキウキ。松下も「僕もピクニックとかいいなと思って。ちょっと涼しくなってきたので、あったかくして敷いてゴロンです」と声をそろえた。

ＵＮＩＱＬＯ商品のリペアーメイクを体験した松下は、インナーのニットに「ＵＭＥＤＡ」と刺しゅう。文字数や色などもたくさんバリエーションがあると聞き「もっといっぱい入れれば良かった〜」と悔しがった。最後に綾瀬は「明日オープンということですごく楽しみです。多くの方に来ていただけるよう、一緒に盛り上げていけたら、と思います」とＰＲ。松下も「ＵＮＩＱＬＯさんは本当に国内外、世界中に店舗があって、この梅田の店舗も盛り上がるといいなと思っております」と呼びかけた。