俳優イ･ジョンジェを名乗る｢ロマンス詐欺｣にだまされ､5億ウォン（約5300万円）をだまし取られた被害者が出た｡イ･ジョンジェの所属事務所は､強力に対応する方針を示した｡

イ･ジョンジェの所属事務所アーティストカンパニーは22日､公式SNSアカウントを通じて｢最近､当社所属俳優を名乗り金品を要求し､金銭的利益を得ようとする犯罪が発生し､メディアを通じて報道された｣と伝えた｡

続けて｢当社はもちろん､所属アーティスト個人もいかなる場合でも金品､口座振込､後援などの経済的要求は一切行っていないことを明確にお知らせする｣とし｢このような内容で連絡を受けた場合はすぐに応じず､詐欺被害が発生しないよう格別の注意をお願いしたい｣と呼びかけた｡

事務所は｢現在､当社は関係機関と協力して関連事実を確認中で､アーティストおよびファンの安全のために強力に対応する予定｣と明らかにした｡また｢当社は今後も安全で健全なファン文化のために最善を尽くす｣と付け加えた｡

前日､JTBCはイ･ジョンジェを名乗る｢ロマンス詐欺｣グループが､慶尚南道密陽（キョンサンナムド･ミリャン）に住む50代女性Aさんから約5億ウォンを騙し取った事件を報じた｡｢ロマンス詐欺｣とは､恋愛や結婚を口実に被害者に近づき、金銭を騙し取る詐欺犯罪を称する｡

JTBCによると､詐欺グループは｢ファンと交流するために連絡した｣と近づき､AIで作った偽のイ･ジョンジェ写真や偽造運転免許証を送って被害者を欺いた｡詐欺グループは｢イカゲーム3｣を撮影していると話しながら親密感を演出し､カカオトークでの会話を誘導した｡

Aさんはイ･ジョンジェに直接会う機会を設けるという言葉を信じ､何度も送金した｡｢ヨボ｣｢ハニー｣と親しみを込めて呼ばれることで恋人関係に発展したと勘違いし､これによってAさんが騙し取られた金額は600万ウォンから約6カ月で5億ウォンに達した｡

事件を引き継いだ慶南警察庁は､カンボジアの犯罪組織との関連も含め､あらゆる可能性を排除せずにロマンス詐欺グループの追跡を続けている｡