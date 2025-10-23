省スペースでも、たっぷり収納。急速冷凍で鮮度もキープ【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
見やすく、使いやすく、安心設計。毎日にちょうどいい【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
このハイセンスの冷蔵庫は、全定格内容積295リットルながら、幅550ミリメートルの省スペース設計でキッチンにすっきり収まる冷蔵庫だ。
冷凍室は83リットルの大容量で、2段式収納によりアイスクリームや冷凍食品を見やすく整理できる。急速冷凍モードではマイナス24度で素早く冷却し、食材の美味しさや食感をしっかりキープ。低温ケースは発酵食品や加工食品の保存に適した温度帯で、凍らせずにしっかり冷やせる。
冷蔵庫・冷凍庫の温度設定やエコモード、急速冷凍の切り替えは簡単操作パネルでワンタッチ。ドアアラーム機能も搭載し、閉め忘れを防いで安心。
自動霜取り機能や107パーセントの省エネ達成率など、日常使いに嬉しい機能が充実した一台だ。
