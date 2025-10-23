森崎ウィン＆向井康二、仲良しすぎる関係に迫る 『Ray』表紙で2人の姿がハートマークに
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、23日発売のファッション雑誌『Ray』12月号特別版（DONUTS）表紙を務める。31日公開の映画『(LOVE SONG)』で初共演した2人が、交差して座ることでハートマークをつくり、こちらを見上げるキュートな表紙が仕上がった。
【通常版表紙】ふんわりキュート！アンニュイな表情のなごみ
ジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックをまとった2人によるカバーボーイ企画は「ふたりのカンケイ」と題して、異なるフィールドで輝く彼らが、初対面から撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲良しすぎる”関係性に迫る。
「話してて雰囲気合うじゃんって思った」（向井）「それぞれが役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んで行った」（森崎）といった、親友そして恋人役として向き合った2人だからこそかもし出せる“メロい空気感”にフォーカスしたエピソードや、映画の見どころについてたっぷりと語っている。
さらに、クールな表情も楽しげな表情もぎゅっと詰め込んだスペシャルな両面ピンナップも付属。通常版／特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなる。なお、通常版は初ソロ表紙となるなごみが務める。
