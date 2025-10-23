「52議席」――この数字が示すのは、2024年衆院選において公明党票なしでは当選ラインを下回っていた自民党候補の議席数だ。

【動画を見る】「自公連立解消」→「自維連立スタート」で自民党は選挙に勝てるのか？ プロフェッショナルが分析《公明党の穴＝52議席》

26年間続いた自民・公明連立政権が電撃的に解消された中、選挙予測のプロフェッショナルであるJX通信社代表取締役の米重克洋氏が最新データを基に分析した実態である。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月18日配信）

「公明離脱を評価する」が50%を切る

米重氏らが10月11・12日に実施した調査によれば、公明党の連立離脱について「評価する」と答えた人は全体で50数パーセントに上った。しかし、支持政党別に見ると興味深い傾向が浮かび上がる。



米重克洋氏

「自民党支持層については、全体よりは評価する人が少なく、50パーセントを切っています。一方で、公明党支持層の方については、8割近くの方が評価している」

この対照的な数字について、米重氏は「それぞれの党の支持層の中には、せいせいしている部分がマジョリティとしておそらくある」と分析する。ただし、自民党支持層の中にも「公明との連携関係は大事だよね」という人が一定の割合で存在することも明らかになった。

公明党の比例得票数は898万票から520万部に激減

公明党の国政選挙における比例得票数の推移を見ると、右肩下がりの傾向は明らかだ。米重氏が示したデータでは、2005年の郵政選挙時に898万票とピークを記録して以降、一貫して減少傾向にある。

「直近の衆院選、参院選ということで言うと、600万票を切って596万票、そして520万票台と、こういう形でガクッと減ったという状況になっています」

この数字について米重氏は「投票率の上下に対して変化があまり大きくないということも考えると、かなりの割合の人が、堅い創価学会員の方なのかな」と推測する。

「高市内閣」への公明党支持層の賛同は2割台

高市内閣が発足した場合の支持率調査では、全体で約50%が支持を表明した。しかし、ここでも支持政党別の違いが鮮明に表れた。

自民党支持層では7割以上が支持する一方、公明党支持層では支持するのは2割台半ばにとどまり、不支持が5割近くに達した。米重氏はこの結果について「今はもう完全に公明党支持層は野党的なスタンスに変わりつつある」と指摘する。

「保守層回帰」では“公明の穴”は埋まらない

自民党内には、高市政権で保守層が戻れば公明票の穴を埋められるとの期待論もある。しかし、米重氏はこの見方に懐疑的だ。

「公明党離脱で生じた穴が、比例票でいうと600万票ぐらいあります。それに対して、参政党が直近の参院選で取った比例票は700万票ちょっと。国民民主党も700万票ほど取っているわけですが、これらがみんな自民党に戻っていくというのは考えづらい」

米重氏によれば、既に受け皿となる政党ができてしまっており、参政党には参政党なりの、国民民主党には国民民主党なりの支持理由があるため、全てが自民党に戻ることは現実的ではないという。

「自民・維新連立の限界」とは

急浮上した自民・維新連立についても、米重氏は冷静に分析する。維新は大阪では強力だが、全国的な広がりには限界があるというのが実情だ。

「大阪選出の小選挙区の議員の数分と、その大阪が生み出す比例近畿ブロックの票、これが衆院選においては連立与党側に入っていくということになりますから、その分の下支えにはなる。ただ、公明党が持つ票ほどではない」

維新の支持基盤は「大阪の利益代表」という性格が強く、「県境を超えると、近畿の中であっても得票率がガクッと下がる」ため、全国政党としての役割は期待できないという。

早期解散は「合理的に考えるとちょっと難しい」

一部で噂される早期解散についても、米重氏は慎重な見方を示す。

「公明党が抜け、小選挙区でかなりディスカウントが生じているので、今この状態で維新と組んだからといってすぐ解散というのは、合理的に考えるとちょっと難しい」

52議席という具体的な数字が示すように、公明党票の影響は想像以上に大きい。特に首都圏では「自民党が小選挙区で単体で勝てるところが3地区しかない」という厳しい現実が待ち受けている。

26年間の蜜月関係が終わり、新たな政治地図が描かれている中、数字が突きつける現実は、どの政党にとっても楽観を許さないものとなっている。

（「文春オンライン」編集部）