10月22日、TOMORROW X TOGETHERが日本3rdアルバム『Starkissed』のリリースを記念したショーケースを開催。パワフルなパフォーマンスを披露し、ファンを魅了した。

【映像】TXTのすごすぎる筋肉と長い脚

TOMORROW X TOGETHERは2019年にデビューした韓国の５人組ボーイズグループ。11月からは、自身初の５大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の開催を予定している。

この日のショーケースでは、リリースしたばかりの日本3rdアルバム『Starkissed』から4曲を披露。タイトル曲「Can't Stop」のステージでは、繊細なボーカルとエネルギー溢れるパフォーマンスで会場を惹きつける。5人の圧倒的なビジュアルはもちろん、引き締まった身体も目を奪い、衣装からチラリと覗くテヒョンのウエストや、しなやかでたくましいヨンジュンの二の腕もファンを沸かせた。

「こんなに大きな愛情をいただけて嬉しい」「愛しています」

5人は会場に集まったファンに向けてメッセージを送り、スビンは「雨も降って寒いのに、来てくれてありがとうございます。大好き！」と日本語で話し、ハートを作るとファンからは大歓声が。ボムギュはアルバムについて、「遠くからMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンダム名）のみなさんが送ってくださる愛に応えるために作ったアルバムです。リリースと同時にこんなに大きな愛情をいただけて嬉しいです」と真摯に語り、テヒョンは「実はこのアルバムはシングルで準備していたんですが、みなさんが本当に大きな愛を送ってくださって、アルバムで発売することになりました。みなさんが喜んでくださって本当に嬉しいです」と笑顔で話す。

ヒュニンカイは「今日3rdアルバムがリリースになり、これからがスタートです。僕たちの行く先を見守ってくれたら嬉しいです」、ヨンジュンは「短い時間でしたが、MOAのみなさんに会えて幸せです。これからの活動もMOAのみなさんと楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。いつも愛しています！」と改めて感謝を伝える。最後はファンの声援に応えながらステージの端から端まで歩き、「日本活動、期待してください！」「MOAのみなさん、おやすみ〜！」「愛してる、MOAちゃん！」とそれぞれにMOAへの愛を伝えながら、5人はステージをあとにした。

視聴者からは「二の腕スゴすぎる」「ヨンジュンの腕見た？」「脚の長さに驚く」「改めてスタイルえぐい」「筋肉すごすぎて二度見した」「やっぱ顔良いな」など、現実離れしたスタイルやビジュアルに圧倒された声が集まった。（『TOMORROW X TOGETHER 'Starkissed'ショーケース』／ABEMA K WORLDチャンネル）