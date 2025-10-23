23日に放送された日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の中で、このほど発表された都道府県魅力度ランキングで埼玉県が初めて最下位になったことが特集された。

コメンテーターでお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄は、「最下位やから、この番組でも大々的に取り上げている。30位とかよりよっぽどいいような気がしますけど」とフォローした。また、2016年（平28）のリオデジャネイロ五輪女子レスリング48キロ級金メダリストの登坂絵莉も「都内へのアクセスもいいですし、自衛隊が朝霞（市）にあって、現役時代によく練習に行って、いいところだと思いました」と話した。

MCのお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は千葉県出身。「先ほど（この特集に出た埼玉県民から）目標にされました千葉ですけど、千葉の18位って、そんなにうれしくない」と残念そうな表情を見せた。

これにはすかさず高橋が「一番いじりにくい。埼玉、いじられキャラになって、ここからの飛躍が見込める」と再度フォロー。番組で江戸時代に中山道の宿場として栄え、そこで焼いて食されて人気を博したと紹介された浦和の名物・うなぎについても、「むちゃくちゃ、おいしかった」と、埼玉県のPRに努めていた。