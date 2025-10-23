細菌性のへんとう炎の疑いで入院していた、「ウマ娘 プリティーダービー」のタマモクロス役などで知られる声優の大空直美が23日までにX（旧ツイッター）を更新。退院したことを報告した。

大空は「入院での療養期間を終え、本日、無事に退院いたしました。関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今週末のイベントから、お仕事に復帰させていただきます」と報告。「あたたかいお言葉やお気持ちが、日々の励みになっていました」と感謝し、「支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、また一歩ずつ進んでまいります。これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

大空をめぐっては所属事務所「青二プロダクション」が17日、公式サイトで「弊社所属の大空直美につきまして、体調不良のため医療機関を受診した結果、細菌性の扁桃炎の疑いがあり、入院による検査および治療が必要との診断を受けました」と報告。入院にともない、19日に予定していた「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演」への出演を見合わせていた。