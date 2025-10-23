10月22日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】控え室と思われる場所で向かい合うほっこりSHOTなども公開

現在放送中のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）にて、桜田ひよりとダブル主演を務めている佐野。同作は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）と前科モノの青年・林田大介（佐野）が、誘拐事件をキッカケに日本中が注目する逃亡劇を繰り広げる物語となっている。

この日の投稿で、佐野は同日放送の第3話にて、母親からネグレクトされており、結以と大介と家族を装って逃走することになる星を演じた子役の阿部来叶と手を握って歩いたり、控え室と思われる場所で向き合ったりしている写真などを複数公開。

そして、「切なかったなぁ…」「星(ひかる)役のらいととは本当に仲良しになったから、別れるのがすごく悲しかったです。」「らいちゃん仲良くしてくれてありがとうね。」と感謝していた。

この投稿に対し、ファンからは、「かわいすぎる！」「本当の親子みたい」「仲良しなのが写真からも伝わってくる」「いい写真ばかり」「2人が尊いな」「みてるだけで幸せ」といった声が集まっていた。

