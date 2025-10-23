カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee（じゃがビー）」から、太めのウェーブカットが特長の「太〜いJagabee たらこバター味」を、10月27日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗は11月17日から期間限定発売する（来年4月終売予定）。

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のサクッホクッとした食感が心地よい“じゃがいもの味がちゃんとする”スナック。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」といった定番品のほか、多様なカットのバリエーションやいろいろなフレーバーを展開。じゃがいもの新たなおいしさを提案している。

じゃがいもの多様なおいしさを楽しんでもらいたいという想いから、年に1回しか出会えない「味わい×カット」を組み合わせた期間限定の「Jagabee」として、季節ごとのじゃがいものおいしさを展開している。春・夏限定の“細〜いシリーズ”に続き、秋・冬は“太〜いシリーズ”の「Jagabee」として「太〜いJagabee たらこバター味」を季節限定で発売する。バターのまろやかでコクのある風味とたらこのうま味がじゃがいもの味を引き立て、口の中で豊かな味わいが広がる。秋から冬にかけて寒くなる季節にぴったりの、食べごたえのある商品となっている。

商品特長は、サクッホクッホクッの満足食感が楽しめる太めカット×たらこバター味。太めのウェーブ形状で、うま味のあるたらこにまろやかなバターのコクと、食べごたえのあるホクホクとしたじゃがいもが相性抜群のあと引くおいしさとなっている。

パッケージは、たらこと溶けたバターを蒸かしたじゃがいもにのせた「たらこじゃがバター」をイメージしたイラストを大きく配置し、食欲をそそるデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア：10月27日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：11月17日（月）

