º£¥ª¥ÕFA¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¡ÖÃæÆü31ºÐµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¡×¤¬¼«¿È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¼Õºá¡¡FAÆ°¸þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤«

Ìø¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î1¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌé¤¬10·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ç¿´¤Ê¤¤¸ÀÆ°¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¡¢²ÈÂ²¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¿¿¤ÃÇò¤Ê²èÌÌ¤òÇØ·Ê¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¹â¹»¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Ï½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿Ìø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¥ª¥Õ¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÅê¼ê¤Î1¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29¡£¤¿¤¯¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ÇÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¡¢»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ì¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤âµá¤á¤ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²¾¤ËÀë¸À¤¹¤ì¤ÐÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çºòº£¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëµåÃÄ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï