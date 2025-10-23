河北麻友子、第2子出産を親子ショットで報告！ 「赤ちゃん可愛い」「イッテQ楽しみに待ってます」
モデルでタレントの河北麻友子さんは10月23日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告し、親子ショットを公開しました。
【写真】河北麻友子＆第2子の親子ショット
この投稿には、テレビ朝日アナウンサーの弘中綾香さんやモデルで俳優の朝比奈彩さん、モデルの藤井夏恋さんなどの著名人が祝福のコメントを寄せたほか、ファンから「おめでとうございます」「いつかなーと待ってました！」「赤ちゃん可愛い」「天使がまたひとり増えたね」「出川ガールズ復帰を指折り数えて待ってます！w」「イッテQ楽しみに待ってます」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「おかげさまで母子ともに健康です」河北さんは、3枚の写真と1枚の画像を投稿。「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告した上で「いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの時間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました」と感謝をつづりました。写真は第2子を抱っこする河北さんの姿で、母子共にすでに退院しているようです。
5月に妊娠を報告5月24日の投稿で第2子の妊娠を報告していた河北さん。そこから約5カ月での出産となりました。2児の母となった河北さんの今後の活躍に期待したいですね。
