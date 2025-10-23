元アジアン・隅田美保、50歳目前イメチェンした近影ショット公開「めっちゃ美人！」「どんどん綺麗に…」
元お笑いコンビ・アジアンの隅田美保さんは10月22日、自身のInstagramを更新。イメチェンショットを公開しました。
【写真】さらに美しくなった隅田美保の姿
またハッシュタグで「#20cmバッサリカット #来月50歳だしイメチェン #やっと切れた #自分を楽しもう」とも明かしました。
コメントでは、「いい感じにクルクルで素敵です」「かわええ！」「いい感じ」「綺麗ですね」「めっちゃ美人！普通に振り返る！」「どんどん綺麗に…べっぴんさんに…」「めっちゃ可愛いくなったね」と、称賛の声が多数寄せられています。
「#やっと切れた #自分を楽しもう」「2年ぶりのマッシュウルフ NOパーマ、NOセット カットだけでこの仕上がり いつも理想の髪型にしてくれてありがとう！」とつづり、自撮りショットを2枚載せている隅田さん。顔は半分しか写っていませんが、新しい髪形はよく分かります。パーマを当てていないにもかかわらず、ウェーブがかった毛先はとてもすてきです。2枚目では隅田さんはうれしそうな笑顔を見せています。
