元お笑いコンビ・アジアンの隅田美保さんは10月22日、自身のInstagramを更新。イメチェンショットを公開しました。

【写真】さらに美しくなった隅田美保の姿

「#やっと切れた　#自分を楽しもう」

「2年ぶりのマッシュウルフ　NOパーマ、NOセット　カットだけでこの仕上がり　いつも理想の髪型にしてくれてありがとう！」とつづり、自撮りショットを2枚載せている隅田さん。顔は半分しか写っていませんが、新しい髪形はよく分かります。パーマを当てていないにもかかわらず、ウェーブがかった毛先はとてもすてきです。2枚目では隅田さんはうれしそうな笑顔を見せています。

またハッシュタグで「#20cmバッサリカット　#来月50歳だしイメチェン　#やっと切れた　#自分を楽しもう」とも明かしました。

コメントでは、「いい感じにクルクルで素敵です」「かわええ！」「いい感じ」「綺麗ですね」「めっちゃ美人！普通に振り返る！」「どんどん綺麗に…べっぴんさんに…」「めっちゃ可愛いくなったね」と、称賛の声が多数寄せられています。

カット前の髪形も

3日の投稿では「風呂入るの面倒くさいオバさん」と、自撮りショットでストレートと思われる髪形を披露していた隅田さん。この時と比べると今回、かなり髪形が変わったようです。イメチェン前も気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)