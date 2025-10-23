綾瀬はるか、梅田駅前で“欧州特別”ユニクロコーデ披露
俳優の綾瀬はるかが23日、大阪梅田駅前に新たにオープンするグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に松下洸平と共に登場。“ユニクロコーデ”を披露した。
複合商業施設「LINKS UMEDA」に24日に新オープンする「UNIQLO UMEDA」は、従来の売り場を2フロアに拡大。売り場面積は約1300坪と西日本最大の売場面積を誇る。大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品を販売。さらにオープン記念として欧州特別コレクションを同店とオンラインストア限定で販売する。
2人は欧州特別コレクションを用いたコーディネートで登場。上下をスフレヤーンでそろえた綾瀬。「ほんとにチクチクしなくて肌触りがいいですね」と称賛し、「ファスナー付きなので、開けたり閉めたり、襟を立てたりいろいろ楽しめる。きょうはこの中にカシミヤブレンドのタートルネックを着ているので、（チャックを）開けてみました」と語った。
またイベントでは同点でのサービスやオープン特典記念についての説明に耳を傾けていた。
